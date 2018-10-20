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Разработка сайтов в Соединенных Штатах Америки

качественные и красивые проекты в короткий срок

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Наши цели

Веб-студия Бюро Невозможного — профессиональная команда со всего мира для создания качественных сайтов под ключ и продвижения бизнеса в сети.

Мы всегда ответственны к срокам выполнения и делаем работу на совесть.

Для того чтобы выполнить Ваши задачи трудятся: маркетолог, web-дизайнеры, программисты и верстальщики, специалисты по интернет-рекламе, 3D моделлер, менеджеры. Такой набор профессионалов позволяет в короткие сроки и при средней ценовой политике разрабатывать лучший вариант для создания конкурентоспособного проекта.

Мы не делаем проекты ради проектов. Мы хотим помогать людям решать их задачи и поэтому проходим с Вами путь от начала и до достижения определенных целей. Бюро Невозможного - невозможное возможно!

Сделаем ВСЁ за ваc

Гарантированно увеличим продажи в 2-3 раза!

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Наши основные направления

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Жилой комплекс
«Видинеевский»
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Онлайн-магазин
Горная Лаванда.
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Стоматология
Медифтор.
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Компания по аренде автомобилей с водителем -
ufapremium.
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ufapremium
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Интернет-магазин по продаже удобной обуви в Уфе -
MoveStep.
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movestep
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Корпоративный сайт одного из ведущих застройщиков Уфы -
Группы компаний «Жилстройинвест».
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ЖСИ
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Рамиль Шавкатович Бадамшин.
Российский артист, музыкант, певец.
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РамБадам
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Пермский фестиваль активного отдыха «В Отрыв»
Увлекательный активный отдых, граничащий с экстримом!
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В Отрыв
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Производитель кондитерских изделий
в республике Башкортостан
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vkuslandia
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Награды

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    Срок разработки сайта

    Время на создание сайта, в основном, зависит от его сложности. Если наша web студия разрабатывает вам уникальный дизайн, то сроки варьируются от 3 до 4 недель для среднестатистического сайта. При использовании уже готовых платных или бесплатных шаблонов сроки обычно сокращаются на 1-2 недели, так как услуги дизайнера становятся не нужны.

    Сколько потребуется денег и времени до получения клиентов

    Наше агентство старается внедрять комплексный маркетинг в бизнес клиента. С таким подходом Вы получаете и готовый сайт, и рекламу сразу в одном месте, при этом существенно экономя деньги. При заказе комплексных услуг вы экономите до 30% т.к. нам удобно предоставить услуги сразу под ключ. В среднем, для получения первых заявок на ваши товары или услуги уходит от 4 до 5 недель. Получается, после того как мы сдаем Вам сайт – заявки начинают поступать сразу, ведь все работы по созданию сайта и настройке рекламы ведутся параллельно!

    Какие варианты оплаты

    Веб-студия «Бюро Невозможного» работает по безналичному переводу на расчетный счет. Для физических лиц предусмотрена оплата наличными.

    Даете ли вы гарантии

    На все наши сайты мы даем гарантию 15 лет. Ваш веб-ресурс не сломается, а хакеры не взломают. Все нештатные ситуации регулируются бесплатно! При возникновении проблем Вы можете сразу обращаться по нашим контактам, и вопрос будет оперативно решен.

    Что же касается гарантий на интернет-рекламу, то в договоре прописываются определенные значения KPI, конверсий и позиций.

    Что с поддержкой

    Мы поддерживаем в рабочем состоянии абсолютно все наши проекты. По необходимости заключается договор обслуживания, и мы берем на себя обязанности по наполнению сайта информацией на постоянной основе и его модерированию.

    Наполнение магазина

    При заказе интернет-магазина или каталога мы наполним его бесплатно в количестве до 50 товаров. Если же у вас имеется 1С:Предприятие с уже готовой номенклатурой, то мы бесплатно настроим выгрузку всех позиций на сайт и настроим автоматическую выгрузку по заданному интервалу.

    Смогу ли я в дальнейшем редактировать сайт самостоятельно?

    Обязательно. Все сайты, разрабатываемые в нашем digital-агентстве, имеют систему управления контентом. Вы сможете самостоятельно добавлять и редактировать информацию.

    Как мы будем с вами работать удаленно?

    С половиной контрагентов мы работаем удаленно, отправляя сканы или фото подписанных документов по почте или мессенджеру. При этом, можем находиться как в одном городе, так и на разных концах света!

    Что будет, если мне не понравится дизайн?

    Мы рисуем дизайн до утверждения, если вам он не понравится – мы внесем корректировки или перерисуем полностью. Никаких доплат за это не берем, как в некоторых агентствах.

    Какие преимущества есть у Ваших сайтов?

    Наши сайты продающие и соблюдают все нововведения в сфере разработки интернет-проектов, оптимизированы для быстрой загрузки, адаптивны под все устройства, а самое главное – проработаны маркетологом для увеличения продаж. В целом это даст большое преимущество перед Вашими конкурентами, у которых неудобные и неоптимизированные сайты!

    С какими регионами работаем

    Наша студия работает со всеми 50 штатами Америки: Калифорния, Вирджиния, Огайо, Нью-Йорк и другими. А также со странами СНГ и Европы.

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    Можете позвонить, написать в WhatsApp +7(965)657-00-23
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