Разработка сайтов в Соединенных Штатах Америки
качественные и красивые проекты в короткий срок
Веб-студия Бюро Невозможного — профессиональная команда со всего мира для создания качественных сайтов под ключ и продвижения бизнеса в сети.
Мы всегда ответственны к срокам выполнения и делаем работу на совесть.
Для того чтобы выполнить Ваши задачи трудятся: маркетолог, web-дизайнеры, программисты и верстальщики, специалисты по интернет-рекламе, 3D моделлер, менеджеры. Такой набор профессионалов позволяет в короткие сроки и при средней ценовой политике разрабатывать лучший вариант для создания конкурентоспособного проекта.
Мы не делаем проекты ради проектов. Мы хотим помогать людям решать их задачи и поэтому проходим с Вами путь от начала и до достижения определенных целей. Бюро Невозможного - невозможное возможно!
Время на создание сайта, в основном, зависит от его сложности. Если наша web студия разрабатывает вам уникальный дизайн, то сроки варьируются от 3 до 4 недель для среднестатистического сайта. При использовании уже готовых платных или бесплатных шаблонов сроки обычно сокращаются на 1-2 недели, так как услуги дизайнера становятся не нужны.
Наше агентство старается внедрять комплексный маркетинг в бизнес клиента. С таким подходом Вы получаете и готовый сайт, и рекламу сразу в одном месте, при этом существенно экономя деньги. При заказе комплексных услуг вы экономите до 30% т.к. нам удобно предоставить услуги сразу под ключ. В среднем, для получения первых заявок на ваши товары или услуги уходит от 4 до 5 недель. Получается, после того как мы сдаем Вам сайт – заявки начинают поступать сразу, ведь все работы по созданию сайта и настройке рекламы ведутся параллельно!
Веб-студия «Бюро Невозможного» работает по безналичному переводу на расчетный счет. Для физических лиц предусмотрена оплата наличными.
На все наши сайты мы даем гарантию 15 лет. Ваш веб-ресурс не сломается, а хакеры не взломают. Все нештатные ситуации регулируются бесплатно! При возникновении проблем Вы можете сразу обращаться по нашим контактам, и вопрос будет оперативно решен.
Что же касается гарантий на интернет-рекламу, то в договоре прописываются определенные значения KPI, конверсий и позиций.
Мы поддерживаем в рабочем состоянии абсолютно все наши проекты. По необходимости заключается договор обслуживания, и мы берем на себя обязанности по наполнению сайта информацией на постоянной основе и его модерированию.
При заказе интернет-магазина или каталога мы наполним его бесплатно в количестве до 50 товаров. Если же у вас имеется 1С:Предприятие с уже готовой номенклатурой, то мы бесплатно настроим выгрузку всех позиций на сайт и настроим автоматическую выгрузку по заданному интервалу.
Обязательно. Все сайты, разрабатываемые в нашем digital-агентстве, имеют систему управления контентом. Вы сможете самостоятельно добавлять и редактировать информацию.
С половиной контрагентов мы работаем удаленно, отправляя сканы или фото подписанных документов по почте или мессенджеру. При этом, можем находиться как в одном городе, так и на разных концах света!
Мы рисуем дизайн до утверждения, если вам он не понравится – мы внесем корректировки или перерисуем полностью. Никаких доплат за это не берем, как в некоторых агентствах.
Наши сайты продающие и соблюдают все нововведения в сфере разработки интернет-проектов, оптимизированы для быстрой загрузки, адаптивны под все устройства, а самое главное – проработаны маркетологом для увеличения продаж. В целом это даст большое преимущество перед Вашими конкурентами, у которых неудобные и неоптимизированные сайты!
Наша студия работает со всеми 50 штатами Америки: Калифорния, Вирджиния, Огайо, Нью-Йорк и другими. А также со странами СНГ и Европы.